Aerolíneas usan el aeropuerto de la CDMX como estacionamiento

CIUDAD DE MÉXICO.- Los retrasos de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), principalmente en el horario de máxima demanda (5:30 a 7:00 horas), se deben a que aerolíneas usan posiciones de las terminales 1 y 2 como hoteles para pernoctar o espacios de estacionamiento para sus aeronaves.



Autoridades del AICM detallan que son unidades que se alojan porque no tienen vuelo asignado, presentan algún problema técnico y no pueden ser retiradas, su destino tiene atrasos y no puede salir o porque la tripulación se demoró por venir de un viaje rezagado.



De acuerdo con un informe del director general de Operaciones del aeropuerto capitalino, Armando Subirats Simón, al que tuvo acceso EL UNIVERSAL, estos eventos "generan una cascada de retrasos que pueden llegar hasta tres horas en algunas posiciones".



Explicó que las demoras representan un costo social por el tiempo adicional que utilizan los pasajeros y por los costos de operación que enfrentan las aerolíneas, además de un detrimento en los ingresos del aeropuerto.