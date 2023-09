Advierte ONU alza en desapariciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Las desapariciones forzadas en México continúan en aumento, sin que las diversas medidas adoptadas por el Estado parezcan ser efectivas para enfrentarlas, advirtieron ayer en Ginebra expertos de Naciones Unidas.

Durante el primero de tres días que dedicará el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU a analizar la situación en México, en el marco de su 35 periodo de sesiones, expresaron también su preocupación por la persistencia de la crisis forense en el País.

Hemos notado con preocupación que el fenómeno de la desaparición forzada sigue en aumento”, indicó Horacio Ravenna, integrante del CED.

En tanto, y a pesar de diversos avances, indicó, existe evidencia de que persiste la crisis forense ya identificada desde el examen anterior a México en 2018 y durante la visita del Comité al País en 2021.

“Según la información que hemos recibido, todavía existen 52 mil cadáveres no identificados, y nos parece que eso muestra que los esfuerzos, que reconocemos que el gobierno ha realizado, no están dando resultados y no entendemos por qué, qué es lo que está pasando”, apuntó.

Ravenna también advirtió que persiste la falta de coordinación entre las diversas instancias del Estado involucradas en la prevención y erradicación de la desaparición forzada, así como en las tareas de búsqueda. Preguntó sobre resultados en investigaciones y procesamiento de casos relacionados con el delito de desaparición forzada y sobre definición de criterios para delimitación deresponsabilidades de servidores públicos.

En tanto, Juan Pablo Albán-Alencastro señaló que el Registro Nacional daba cuenta el lunes pasado de 115,540 personas que permanecían desaparecidas en México. Albán-Alencastro alertó sobre la falta de eficiencia en las tareas de investigación y búsqueda y señaló que incluso se traslada parte de la carga de esas tareas a familiares de las víctimas de desaparición.

Tal vez te interese: Niño de 13 años desaparecido en Zapopan es encontrado en las filas del crimen organizado