Adversarios a su gobierno van a quejarse hasta con el Papa, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Los adversarios a su gobierno van a quejarse haga con el Papa Francisco, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Van a quejarse hasta con el papa”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que fue a través del embajador de México que se enteró que se quejan de él con el Papa.

“Le comentó al embajador: ‘aquí vienen a decirme cosas, pero yo no les creo’...lo comento para que no crean que no sabemos. Todo se sabe”, dijo.

El mandatario pidió de nuevo a sus adversarios políticos que no se “ensarapen” y den la cara.