Admiten amparo de Rosario Robles por vinculación a proceso

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal admitió a trámite el amparo que presentó la defensa de Rosario Robles contra la vinculación a proceso que dictó el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna por ejercicio indebido del servicio público.

Sin embargo, el juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México negó la suspensión solicitada por la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por lo que su proceso penal continuará en trámite de manera normal.

Esto, porque en el escrito de demanda, al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, la ex funcionaria solicitó la suspensión para que una vez concluida la etapa de investigación complementaria, en octubre próximo, no se realice la audiencia intermedia y la FGR no pueda emitir su acusación para dar pie al dictado de un auto de apertura de juicio.

Es decir, para que hasta que el juez revise la legalidad del auto de vinculación a proceso emitido en su contra, el caso penal que se lleva ante el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur permanezca paralizado.

Pero el juez Décimo de Distrito negó esta petición, por lo que Robles deberá esperar a conocer la resolución sobre la suspensión definitiva que se prevé sea emitida el próximo 11 de septiembre.

Rosario Robles fue vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público el pasado 13 de agosto, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna le impuso la medida de prisión preventiva oficiosa por riesgo de fuga.

En consecuencia, desde dicha fecha permanece recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.

El delito que le imputa la FGR consiste en que la ex titular de Sedesol supuestamente tuvo conocimiento de irregularidades cometidas en dicha dependencia y en Sedatu, cuando ella era la titular, pero no hizo nada para evitarlas ni las informó a su superior jerárquico, el ex presidente Enrique Peña Nieto.

Con esta omisión, indicó la FGR en su imputación, Robles permitió que se cometiera un daño al erario por más de 5 mil millones de pesos.