Adán Augusto alaba a Ricardo Aldana, líder pretrolero implicado en "Pemexgate"

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la tarde de este sábado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que Ricardo Aldana, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), es un "ave de tempestades", un mexicano de instituciones y un verdadero dirigente petrolero.

La declaración fue realizada en el marco de un encuentro de trabajadores petroleros al sur de Veracruz, en el cual el líder sindical invitó al secretario de Gobernación a realizar una gira por todas las secciones del STPRM, lo cual fue aceptado por Augusto López.

No obstante, Ricardo Aldana también es reconocido por haber sido el tesorero del sindicato durante la administración de Carlos Romero Deschamps, por el cual fue acusado de estar implicado en "Pemexgate", el desvío de fondos millonarios del sindicato a la campaña del candidato presidencial del PRI en 2000, Francisco Labastida Ochoa.

Me tocó conocer hace algunos años a Ricardo Aldana y me tocó el año pasado tratarlo a propósito de la renovación de la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana que llevaba implícita también la renovación en todas las secciones del país y así me consta, así lo creo, es un gran dirigente Ricardo Aldana", declaró Adán Augusto López.