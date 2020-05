Acusan pasantes de enfermería ser presionados a trabajar sin protección ante Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Por becas de 600 pesos, pasantes de Enfermería en la Ciudad de México están arriesgando sus vidas al continuar trabajando en hospitales, clínicas y centros de salud sin equipos de protección personal, alertaron miembros de la Asamblea de Pasantes de Enfermería y de Enfermería y Obstetricia.

Al participar en una protesta frente al Palacio Nacional, ayer por la tarde alertaron que existen presiones por parte de los centros públicos de salud donde trabajan para que se reincorporen a sus servicios sociales, se les entreguen o no equipos de seguridad personal.

"Están arriesgando la vida por una beca nacional tipo A, en su mayoría son por parte de la Secretaría de Salud, de 600 pesos; si te vas a la zona rural, la beca incrementa a mil 250 pesos. Los pasantes de toda la nación están saliendo a las calles a hacer frente a la pandemia", dijo Sharon Martínez, estudiante de Enfermería de la UNAM e integrante de la Asamblea.

EL UNIVERSAL publicó que instituciones como la UNAM, y la Universidad Autónoma del Estado de México condicionaron el regreso de sus pasantes de Enfermería a los hospitales públicos, a la capacitación y entrega de equipos de protección personal; que la reincorporación fuera voluntaria, que no fuera en centros Covid-19 y que de cualquier forma se les continuara pagando su beca por parte de la institución receptora.

Sin embargo, esto no se ha dado así; los integrantes de la Asamblea exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que cese la presión a los jóvenes puesto que, incluso para quienes trabajan en centros de salud y clínicas familiares existe el riesgo de contagio del virus, puesto que son los primeros filtros que detectan a enfermos y contagios.

Están ejerciendo la profesión y una jornada laboral, exactamente igual que un trabajador de base", dijo Martínez.

"No se les está otorgando el equipo de protección personal y si el pasante se quiere retirar del servicio social, en los hospitales se les está refiriendo que se les va a dar de baja del servicio social y se les va a quitar la beca. Muchos de ellos viven al día y no tienen recursos económicos ni para trasladarse a los hospitales, menos para comprar su propio equipo de seguridad personal; ellos no lo tienen y no se les está otorgando en los hospitales. Los están dejando de lado", dijo.

De manera adicional, comentaron los manifestantes, en medio de la emergencia sanitaria se les está ofreciendo liberarles el servicio social y otorgarles salarios de hasta 25 mil pesos mensuales si aceptan irse a trabajar a Centros Covid-19 en la Ciudad de México. Muchos de los jóvenes están aceptando unirse a la lucha contra la epidemia por el salario, a pesar de que no se les garantiza estabilidad laboral.

"Cuando termine la epidemia y se tengan que enfrentar a la realidad, se van a encontrar con que su salario no va a llegar ni a la mitad de lo que ahora les ofrecen, de máximo 8 mil pesos al mes", dijo Juan Ortiz quien también estudia en la UNAM y también pertenece a la Asamblea.