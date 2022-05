Acusan a Héctor Suárez Gomís de agredir al periodista Vicente Serrano y romper sus lentes; él responde

CIUDAD DE MÉXICO.- Héctor Suárez Gomís fue acusado de agredir a Vicente Serrano, conocido por su programa de YouTube "Sin censura", mediante un video en el que el propio periodista graba al actor.

En la grabación Vicente Serrano capta a Suárez Gomís en una mesa de un restaurante de la Plaza Artz Pedregal y denuncia que le rompió sus lentes.

"El señor Héctor Suárez Gomís me ha roto los lentes, no tengas miedo, di todo lo que me has dicho", dice Serrano al grabar al actor

"No me dijiste que me ibas a romper la ma...", continúa el presentador de "Sin Censura" mientras Suárez le interrumpe y le llama "periodista domesticado" y lo señala de meterse con toda la gente al usar su micrófono.

Eres un periodista domesticado, lo único que sabes hacer es meterte con la gente cuando tienes un micrófono, te enfrente y se te hizo así we (señal de miedo)", respondió Suárez Gomís a Serrano.

Acusa Vicente Serrano que Suárez Gomís le rompió sus lentes y él responde

"Me rompiste los lentes, Héctor, así nomás, porque se te da tu pinche gana", dijo después Serrano que sigue grabando.

"Cómo a ti te da tu pinche gana meterte conmigo en las redes, así, igualito", sentenció el actor

El Youtuber publicó este video en su cuenta de Twitter acompañado de un texto en el que etiquetaba a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.