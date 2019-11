Acusan a Deschamps de usar recursos de Pemex para donarlos a damnificados

Cd. de México.- Además de las denuncias por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, Carlos Romero Deschamps fue acusado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por una transa con casi 50 millones de pesos descontados a trabajadores de Pemex para donarlos a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017.



Conforme la denuncia, el descuento no sólo fue arbitrario, si no que no hay claridad de que se haya entregado íntegro a los damnificados.



En ningún caso la Ley del Trabajo faculta al patrón o a terceras personas para disponer del salario de los trabajadores. Además de un abuso de autoridad y de confianza, supone el delito de enriquecimiento ilícito", explicó Edgar Hernández Flores, trabajador de Pemex Exploración y Producción (PEP) en las plataformas de Campeche y uno de los denunciantes.



"Si se quería apoyar a los hermanos damnificados por qué Romero Deschamps no aportó nuestras cuotas sindicales, de las cuales tampoco se ha transparentado su uso", cuestionó.



Indicó que en su caso le descontaron 647 pesos, correspondientes a un día de salario, bajo el concepto "777D aportación voluntaria 19 sep".



"Es cuestión de hacer cuentas: somos más de 93 mil trabajadores de base, que en promedio nos hayan descontado 500 pesos por trabajador, resultan más de 46 millones de pesos que tuvo a su disposición Carlos Romero Deschamps en un solo día", explicó Hernández.



El trabajador de la plataforma Abkatún Delta, quien sostiene un plantón a las afueras de Palacio Nacional, reclamó que el descuento fue contrario a la voluntad de varios trabajadores, debido a la opacidad con la que se iban a manejar esos recursos.



Hernández, personalmente, desde el 25 de septiembre de 2017 hizo del conocimiento del sindicato y de Pemex que no aceptaba el descuento.





No obstante, la deducción se hizo y la FGR abrió el expediente FED/CAMP/CCAR/0000422/2018, indagatoria ratificada por Hernández y a la cual aportó una ampliación de pruebas en junio pasado.



El afectado aseguró que decenas de trabajadores interpusieron denuncias contra Romero Deschamps, pero llevan su caso con discreción.



En febrero de 2018, tres meses después de que se descontó el día a los trabajadores, Pemex emitió un comunicado de prensa en el que informó de una donación de 38.7 millones de pesos de los trabajadores a los damnificados a través de Fomento Social Banamex.



Conforme las imágenes difundidas, la entrega de la cantidad --menor a la calculada por los trabajadores-- se realizó en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, junto con Romero Deschamps.



El entonces director de Pemex, Carlos Treviño, dijo ese día que la donación de un día de trabajo también había aplicado para trabajadores de confianza.



Romero Deschamps renunció el pasado 16 de octubre a la dirigencia del sindicato petrolero que ocupaba desde 1993.