Acusa Policía Federal recibir pagos inferiores a lo acordado

CIUDAD DE MÉXICO.- El abogado de los policías federales que rechazaron formnar parte de la Guardia Nacional, Enrique Caprizo, acusó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pretende pagar indemnizaciones inferiores a lo acordado.

Y es que el pasado mes de septiembre, al menos 200 policías, también representados por Carpizo, cobraron su indemnización tras varias protestas, en las cuales también hubo bloqueos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“No entendemos por qué quieren pagar menos si ya hay un antecedente en donde se estaban pagando cantidades determinadas conforme a la Constitución”, señaló el abogado.

Carpizo indicó que un grupo de policías fueron invocados este jueves para recibir su pago, sin embargo, no lo aceptaron debido a que la cantidad es menos de lo estipulado.

“Estamos haciendo los cálculos y no sale. No seguiremos permitiendo que se viole la Constitución, que se rompan los acuerdos y que sigan tratando a la Policía Federal como si fueran animales. No lo vamos a permitir y seguiremos luchando por sus derechos”, añadió.

Con información de Milenio