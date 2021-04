Acusa AMLO a TEPJF de dar golpe a democracia y llama a ciudadanos a respetar fallo sobre Salgado Macedonio y Morón

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Instituto Nacional Electoral (INE) de actuar de forma antidemocrática en el caso de los candidatos a gobernador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Guerrero y Michoacán.

“Tanto los consejeros del INE como los magistrados del tribunal actuaron de manera antidemocrática. Estos organismos, como otros, vienen del antiguo régimen antidemocrático”, dijo.

Ayer el Tribunal Electoral avaló mantener la decisión del INE de cancelar el registro de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero y de Raúl Morón a la de Michoacán.

A pesar de este agravio, yo invito a todos lo ciudadanos de Guerrero y de Michoacán a seguir adelante, a seguir participando, a no desmoralizarse; estos golpes llevan ese propósito de desmoralizarnos”, dijo.

López Obrador llamó a los ciudadanos a que a pesar de que los magistrados del Tribunal y los consejeros del INE “conspiran contra la democracia” a acatar el fallo y a evitar confrontaciones.

"Golpe a la democracia", así define AMLO decisión de consejeros del INEy magistrados del TEPJF de dejar fuera a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. Pide a habitantes de Guerrero y Michoacán seguir adelante y no desmoralizarse. Indica que golpes "son para desanimarnos". pic.twitter.com/0ZwLFdvmoO — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) April 28, 2021

“Debe respetarse el veredicto, la sentencia porque tenemos nosotros que apostar a la democracia y un acto como el de ayer arbitrario lleva un componente adicional: es un acto de provocación”, consideró.

El mandatario pidió “no engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado y sustituir candidatos y adelante”.

“Se trata de la democracia y quiero enviar un mensaje a los ciudadanos de Guerrero y Michoacán, decirles que no se desanimen y que no se exalten, hay que actuar con la cabeza fría aunque se tenga el corazón caliente”, indicó.

El Presidente calificó el fallo del Tribunal como un “exceso”, un golpe a la “incipiente democracia mexicana”.

“No es posible, no tiene justificación alguna el que por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña, en un caso de 14 mil pesos a lo que corresponde al precandidato de Michoacán, y de 19 mil pesos que se le atribuyen no comprobó el precandidato de Guerrero, se les cancele su registro para participar; eso no tiene ninguna justificación, se me hace excesivo, pero además antidemocrático”, dijo.