Acude padre Alejandro Solalinde a Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.-El padre Alejandro Solalinde, director del albergue para migrantes "Hermanos en el Camino", de Ixtepec, Oaxaca, acudió la tarde de este jueves a Palacio Nacional donde se recupera el presidente Andrés Manuel López Obrador tras dar positivo a Covid-19 el pasado domingo.

El religioso –quien mantiene una conocida amistad con el Ejecutivo federal - fue visto en el acceso al recinto histórico de la calle Moneda, en donde evitó dar alguna declaración a la prensa.

"No puedo hablar, no puedo hablar", dijo ante los cuestionamientos por su visita.

Hace casi un año, el 27 de febrero de 2020, el Mandatario federal sostuvo un encuentro privado en Palacio Nacional con el padre Alejandro Solalinde, a quien llamó "auténtico seguidor de Cristo".

En su cuenta de Twitter, el Ejecutivo federal dio a conocer el encuentro por medio de una fotografía en la que aparece al lado del sacerdote católico y activista, junto al retrato del expresidente Benito Juárez, impulsor de las Leyes de Reforma.

"Me reuní con el padre Solalinde, auténtico seguidor de Cristo. Recordé que Juárez fue anticlerical, pero no antirreligioso. Inclusive, Ignacio Ramírez 'El Nigromante', que entre los liberales era el más radical en este aspecto, decía: «Yo me hinco donde se hinca el pueblo»", agregó el presidente López Obrador.

El pasado 15 de diciembre, el sacerdote condenó en su cuenta de Twitter la "vulgaridad" de Victor Trujillo, caracterizado como Brozo cuando llamó a López Obrador "pinche presidente".

"Al insultar a nuestro presidente nos ofendió a millones de connacionales. ¿Por qué no le dijo todo eso a presidentes corruptos? ¿Por qué odiar tanto al mandatario que apostó por la democracia?", cuestionó.