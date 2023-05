“Actuaron con prepotencia” manifestantes en defensa de la Corte que se enfrentaron con plantón en contra de ministros, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Los manifestantes que marcharon en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se enfrentaron ayer con quienes mantienen un plantón en contra de los ministros frente a su edificio sede, actuaron con prepotencia, dijo el presiente Andrés Manuel López Obrador.

Yo creo que se actuó, de parte los que marcharon, con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose enfrente de la Corte, pero no debieron ir a provocar y a quitarles las mantas. Hay que respetar eso, no creo que yo que eso sea correcto, hay que evitar la confrontación, la violencia”, indicó durante su conferencia matutina.

El mandatario aclaró que, de acuerdo con sus reportes, ayer marcharon en defensa de la Corte unas 3 mil personas.

“Está complicado defender a la corte”, dice AMLO

Y aunque López Obrador consideró que estuvo “muy erizo”, superaron en número a quienes se manifiestan en contra de los ministros.

“Cuando se llega a eso es porque no se tiene la razón. El que usa la fuerza no tiene capacidad para convencer, hay que ver quiénes son; no para reprimirlos, perseguirlos, tan es así que no había policía, hay libertades como nunca”, dijo.

Los manifestantes que marcharon con la consigna del “La Corte no se toca”, no tienen una causa.

“Tienen que echarle más ganas, pero la verdad, la verdad no tienen causa, no hay bandera, está complicado defender a la Corte, decir ‘la corte no se toca’, defender a jueces, magistrados, a ministros que violan la Constitución”, detalló.