Activistas alertan que Tren Maya ha derribado más de 10 millones de árboles en el sureste de México

Playa del Carmen (México), 16 de octubre.- En el centro del Caribe mexicano, el Tren Maya, el proyecto más destacado del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha provocado una grave degradación del ecosistema en la selva tropical húmeda, habiendo devastado aproximadamente 10 millones de árboles, según denunciaron activistas medioambientales a la agencia EFE después de su visita a la región.

Hemos estado luchando todo este tiempo y, sin embargo, hasta ahora no logramos salvar este fragmento de selva que se tiró. Calculamos que se ‘asesinaron’ más de 10 millones de árboles de una de las selvas saludables que nos quedan en México”, explicó Roberto Rojo, miembro de la organización Sélvame del Tren en Quintana Roo, en el sureste del país.

En medio de las obras en Playa del Carmen, el biólogo y espeleólogo destacó que la maquinaria ha devastado innumerables plantaciones, creando una imagen desoladora en contraste con la exuberante selva que solía caracterizar la región. Este daño ambiental es solo uno de los problemas ocasionados por el proyecto insignia del presidente de México, el Tren Maya, que abarca más de 1,500 kilómetros de vías férreas para transporte de carga, turistas y residentes locales en cinco estados del sureste del país.

Originalmente, los habitantes de Playa del Carmen sabían que el proyecto sería relevante para la zona, donde se encuentran extensos sistemas de cuevas y ríos subterráneos. Sin embargo, el gobierno inicialmente prometió que el tren seguiría una ruta paralela a la carretera. Posteriormente, se modificó el trazado para que el tren pase a través de la selva, causando una significativa deforestación.

En respuesta a esta situación, grupos de activistas ambientales han alzado la voz para impedir que el tren atraviese esta área y proteger las numerosas cuevas y cenotes afectados por la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, un tramo altamente controvertido que conecta Cancún con Playa del Carmen.

Nos manifestamos e hicimos un SOS muy grande para decirle al presidente y al gobierno ‘esperen, no puede ser, no podemos destruir lo poco de selva que nos queda’, pero no fuimos escuchados”, se lamentó Rojo.