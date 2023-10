AMLO y Gutiérrez Müller "cooperan" con 250 pesos para canal de Alazraki

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, hicieron una donación de 250 pesos para el canal AtypicalTeve, del periodista Carlos Alazraki.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, la doctora Gutiérrez Müller compartió una captura de pantalla de la cooperación de 250 pesos para el programa de YouTube, AtypicalTeve.

Esto ocurre luego de que el presidente habló sobre la situación del canal en su mañanera, donde en un tono burlón pidió a todos que apoyaran a Alazraki.

Hay que ayudar a Alazraki, ternurita, ya le voy a mandar mis 25 pesos, ahorita, no traigo nada, pero sí, cuando menos si se atreve a decir "no tengo" o "ya no me alcanza para mantener el programa", dijo el presidente.