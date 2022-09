AMLO visitaría el infierno a ver “cuántos santurrones, hipócritas” encuentra; tras “fake news” sobre su salud

CIUDAD DE MÉXICO.- Al presidente Andrés Manuel López Obrador le gustaría ir al infierno a ver cuántos hipócritas encuentra.

Al denunciar que todo el fin de semana pasado sus adversarios difundieron en redes sociales una campaña para hacer creer que está enfermo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está "bien y de buenas".

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que nunca ha negado que está "chocheando", pues es el presidente constitucional de mayor edad en la historia del país y cumplirá 69 años el próximo 13 de noviembre.

Todo el fin de semana hubo una campaña acerca de que estaba yo enfermo, de que ya estaba yo a punto de irme al otro mundo , y unos decían al infierno, y a veces digo, nada más por eso, ‘me gustaría ir al infierno’ para ver cuántos de estos me encuentro por allá, estos santurrones, hipócritas, nada más por eso me gustaría.

Entonces estuvieron todo el fin de semana que ya estaba yo muy mal, pues ya saben que estoy chocheando. Nunca he negado, yo creo que yo fui el primero en decirlo, que era yo el Presidente constitucional, primer Presidente electo legítimamente, legalmente, de más edad en toda la historia del país", expresó.

Destacó que una simpatizante le ayudó, porque contestó en las redes sociales a quienes difundieron esa mentira.

Les dice: ‘Se levanta a las 4 de la mañana, se tiene que esperar en la noche al Grito, se acuesta tarde, al día siguiente el Desfile y tú dices que le ves cara de cansado. A ver’. Y en eso es en lo que más me ayudó: ‘Si tú tuvieses 67 años’, yo dije, ¡bravo!, no tengo 67, ya voy a cumplir 69 el 13 de noviembre, pero dice: ‘tú joven, ¿no te cansarías, no se te vería cansado?’, si es que esa fue la imagen que se proyectó, pero afortunadamente (estoy) bien y de buenas", comentó el presidente López Obrador.