AMLO va a Monterrey y ofrece mañanera sin cubrebocas pese a a advertencias de Salud NL

Monterrey, Nuevo León.-A pesar de las advertencias de Manuel de la O Cavazos, secretario estatal de Salud de Nuevo León, quien señaló que si no se cumplían las medidas de seguridad en salud sancionaría la conferencia matutina, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador no porta cubrebocas, así como la mayoría de los integrantes de su gabinete que lo acompañan y solo el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, y la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo portan.

El pasado martes 25 de agosto, el secretario estatal, en conferencia de prensa, fue cuestionado sobre si recomendaría que las conferencias que ofrece el presidente López Obrador se realicen virtualmente en lugar de que se realicen de manera presencial.

“Tengo entendido que sí habrá conferencia mañanera, será en el Campo Militar. Si cuidan todas las medidas de seguridad en salud, adelante, si no, es un riesgo a la salud tremendo; y obviamente sancionaré ese tipo de conferencias, no es correcto exponer a los representantes de los medios de comunicación que nos ayudan, son nuestros aliados, forman parte de este ejército (contra el coronavirus). Exponerlos es algo grave que no es bien visto por un servidor y todo el equipo de salud”, dijo.