AMLO tacha de “mapaches electorales” a dirigentes de la marcha en rechazo a la reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO.- AMLO tacha de “mapaches electorales” a dirigentes de la Marcha del INE.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la concentración del pasado domingo por opositores en rechazo al la ley llamada Plan B que contempla cambios en el INE, fue liderada por mapaches electorales.

Acusó a los dirigentes de ser delincuentes de cuello blanco, defensores de fraudes electorales y que pertenecieron a los “narcoestados” que hubo en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón y que todo se trata de un “asunto político”.

AMLO: Marchan porque quieren “seguir robando”

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que quieren que continúe el predominio de una oligarquía y que haya "un gobierno de los ricos, de los potentados, no les impronta el pueblo".

López Obrador aseguró que también quienes participaron ayer no quieren la transformación del país, quieren seguir robando, quieren regresar por sus fueros, además que los acusó de querer quieren seguir manteniendo la marginación a la mayoría de los mexicanos, empobreciéndolos.

La mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales, nada más viéndolos, ya la gente sabe de que se trata. La mayoría han participado en los gobiernos anteriores han sido como dije defensores de los fraudes electorales, han formado parte de la corrupción en México, han pertenecido al “narcoestado” que, como ha quedo en lo de García Luna se impuso durante dos sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón.

Entonces cuando dicen `No se toca el INE´, `El INE no se toca´, pues lo que hay que estar pensando no se toca lo que ellos quieren, la corrupción, la corrupción no se toca según ellos, los privilegios no se tocan, el “narcoestado” no se toca. Esto es hablando en plata, y pues tienen todo el derecho de manifestarse", mencionó.

Con información de El Universal.