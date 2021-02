AMLO supera Covid, pero deberá seguirse cuidando

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes 8 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a encabezar las conferencias mañaneras en Palacio Nacional, luego de estar ausente dos semanas tras dar positivo a Covid-19 el 24 de enero.

"Estamos de nuevo de pie y en lucha... afortunadamente salí adelante", dijo luego de agradecer los mensajes de apoyo para su recuperación.

En un video publicado el pasado 4 de febrero, el Presidente informó que dio negativo a la prueba de antígenos que se realizó esa mañana, pero indicó que debía seguirse cuidando.

El 29 de enero pasado, López Obrador reapareció en un video "para que no haya rumores ni malos entendidos" sobre su salud.

Ahora me presentó con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Ahora me acicale, así como estoy para comunicarme con ustedes, pero no estoy estos días, no he estado así, he portado otra ropa.