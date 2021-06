AMLO sugiere revisión total de la Línea 12 del Metro de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- La Línea 12 debe ser revisada en su totalidad para que la población tenga “absoluta seguridad”, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario fue cuestionado durante la conferencia matutina sobre los resultados arrojados por el dictamen y las opiniones que se han dado alrededor de que el tramo subterráneo debería ser revisado.

López Obrador afirmó que en el caso no habrá impunidad y que será la Fiscalía General de Justicia (FGR) la encargada de deslindar responsabilidades.

La sanción lo va a ver la autoridad, pero nosotros no somos encubridores, no es como antes, ahora es distinto, por eso no pueden nuestros adversarios porque tenemos autoridad moral y política”, dijo.