AMLO se vacunará mañana la segunda dosis de AstraZeneca contra Covid

SHAILA ROSAGEL.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que mañana se pondrá la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, 56 días después de la primera.

“Ya mañana me voy a vacunar, porque ya me toca, hay más acercamiento”, anunció.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El mandatario se aplicó la primera dosis el pasado 20 de abril durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

La segunda dosis de la vacuna AstraZeneca le será aplicada 56 días después de la primera.

El 20 de abril, cuando se aplicó la primera dosis, el mandatario lo hizo con un llamado a los adultos mayores que no se habían vacunado, a recibir la vacuna contra Covid-19.

“Hacer un llamamiento a todos los que se están quedando sin aplicarse la vacuna. Decirles que no hay riesgo, no hay peligro, no hay reacciones graves, estamos dándole seguimiento a todos los estudios que se están haciendo en el mundo”, dijo ese día.

La aplicación de la primera dosis, indicó el mandatario, no le dolió. Al momento de recibirla se puso de pie y se retiró a guardar reposo 30 minutos.