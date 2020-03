AMLO se toma la temperatura en Aeropuerto de Culiacán; marca 36.5 grados

SINALOA.- Al llegar al aeropuerto de Culiacán, Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador accedió a tomarse la temperatura ante las medidas adoptadas por la contingencia del Covid-19.



La temperatura del presidente López Obrador marcó 36.5 grados.



Cabe señalar que a punto de abordar su vuelo rumbo a Culiacán, en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, López Obrador no quiso realizar ningún comentario sobre si se haría la prueba del Covid-19 después de que se informará que Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, diera positivo al reactivo -con quien se reunió el pasado 18 de marzo- y no quiso someterse a una prueba de temperatura al comentar que ya se la había hecho al ingresar a las instalaciones aeroportuarias.



"No voy a caer en provocaciones", aseguró a los representantes de los medios de comunicación ahí reunidos.



Acompañado del gobernador Jaime Bonilla, el mandatario, con su dedo índice señaló que no se sometería a la prueba de temperatura solicitada por un trabajador del aeropuerto porque, argumentó, ya se la había hecho.



Algunos pasajeros que esperaban también el vuelo comercial pidieron tomarse una foto con el mandatario, quien accedió pero a distancia, para seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias del avance de casos de contagio del coronavirus.