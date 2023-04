AMLO revela que se deshidrató y que le recomendaron descansar; este fin de semana no realizará gira, pero el siguiente sí

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que durante su gira pasada, cuando sufrió el desmayo en Mérida, se le bajó la presión porque al Covid-19 se le sumó la deshidratación.

Por ello, sus médicos le recomendaron guardar reposo y “tomar mucha agua”, dijo durante su conferencia matutina.

Terminé ya mi tratamiento, ayer me hicieron la prueba; salí bien, ya negativo, de todas maneras los médicos recomiendan reposo. Ya terminé mi tratamiento médico, (le recomiendan) que trate de no fatigarme mucho, tomar mucha agua, eso además es lo que recomiendan para covid y otras enfermedades. Y yo también, a mí se me bajó la presión porque traía una deshidratación, entre otras cosas, fatiga, la gripe del covid”, narró.