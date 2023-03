AMLO revela qué le dijo la mamá de 'El Chapo' Guzmán en Badiraguato

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tiene “nada de que avergonzarse" por haber saludado a María Consuelo Loera Pérez, mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán, durante su visita a Badiraguato, Sinaloa en marzo de 2020.

En conferencia de prensa, AMLO apuntó que la madre del exlíder del Cártel de Sinaloa le pidió ayuda para que una de las hermanas de “El Chapo” pudiera obtener una visa para visitar a su hermano, quien se encuentra en una cárcel de Nueva York, Estados Unidos.

"Me dicen que estaba la mamá de Guzmán Loera y que quería hablar conmigo, porque me quería entregar una carta. Entonces, ya cuando termina la exposición del avance del camino ya nos subimos a la camioneta, y está la camioneta de la señora, esa camioneta blanca. Entonces, le digo: Espérate, le dije al que iba manejando: Espérate, espérate, espérate, me voy a bajar", recordó López Obrador.

QUÉ LE DIJO LOERA PÉREZ A AMLO

El presidente precisó que, al tratarse de una mujer mayor, él se bajó del vehículo y al ir a saludarla recibió una carta.

Me dijo: 'Es que no permiten a mis hijas visitar a su hermano en la cárcel, le quiero pedir, a ver si usted nos ayuda para que vayan ellas, yo ya no puedo ir a verlo’. Le digo: Yo lo veo. Y, sí, lo que me decía en la carta era eso", añadió AMLO.

Apuntó que la carta fue "tan en privado" que se la entregó a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que la hicieran llegar al embajador de Estados Unidos y, posteriormente, contestaron de la embajada que sí le iban a dar la oportunidad a una de las hermanas de Guzmán Loera para que lo fuera a ver.

"No tengo nada de que avergonzarme, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie”, concluyó AMLO.