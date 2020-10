AMLO revela que cada semana se hace la prueba de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel reveló que se hace la prueba de Covid- 19 los martes de cada semana.

En total, aclaró, se ha hecho ocho pruebas para saber si tiene coronavirus o no.

“Yo me cuido, guardo la sana distancia es lo principal. No he tenido síntomas, desde el principio se ha mencionado que si hay tos, calentura, hay que asistir al médico y hacerse la prueba son los síntomas básicos, no he sentido eso. Me hago una prueba por semana para estar seguro sobre todo para no contagiar a nadie”, reveló.

El mandatario fue cuestionado sobre el estado de salud del Secretario de la Marina el Almirante Rafael Ojeda, quien dio positivo a la enfermedad.

“Por lo general me hago la prueba los martes , llevo como unas seis, ocho. Y me cuido”, dijo.

Y agregó que el viernes habló con el secretario de la Marina y que lo ve diario en la junta de seguridad de las mañanas.

“Está bien, hablé con él antier y ayer y no tiene molestias mayores está bien, pero estuvimos juntos el viernes y todos los días en la mañana nos reunimos en la reunión de seguridad con sana distancia, no necesariamente tiene que haber contagio”, dijo.