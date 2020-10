AMLO responde tras crítica del Financial Times que lo califica de autoritario

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la incendiaria editorial del Financial Times que califica su gestión al frente del país como autoritaria y con pobres resultados.

“Ese modelo que ha fracasado; ellos en vez de estar cuestionando nuestro proyecto alternativo en lo económico, social y político, deberían estar ofreciendo disculpas al pueblo de México y al mundo entero”, indicó.

Porque la crisis presente deriva de apostar todo a las privatizaciones, apoyar sólo a sectores minoritarios y “abandonar al pueblo”, continuó según el diario la Jornada.

Con la presencia de las cúpulas empresariales que acudieron a la firma del acuerdo para impulsar un plan de infraestructura para la reactivación económica arremetió contra el modelo neoliberal que respalda esa publicación.

"El modelo neoliberal estaba tocado, sentido, afectado; la #pandemia lo terminó de destruir. El 'Financial Times, no ha hecho autocrítica, deberían hacer reflexión sobre la falla del neoliberalismo": #AMLO.#DuranteLaMañanera | #ConferenciaPresidente https://t.co/oHvBBZjgTw — La Jornada Maya (@LaJornadaMaya) October 5, 2020

El modelo neoliberal estaba tocado, sentido, afectado, la pandemia lo terminó de destruir, y el Financial Times como otros periódicos famosos, sin ética, no han hecho autocritica. Deberían ellos de señalar, hacer una reflexión sobre la falla del modelo económico neoliberal”, agregó López Obrador.

El presidente ofreció garantías plenas para expresar las inconformidades, cita el medio informativo.

“Agradezco hasta los conservadores, respeto hasta los conservadores. Lo único es que no se permita la hipocresía, que no estemos en la doble moral. Que con orgullo puedan decir yo soy opositor conservador, como yo soy neoliberal, estoy por la transformación y garantías de no represión, de no acoso, libertades plenas”, agregó.

AMLO: Financial Times apostó al neoliberalismo; debería ofrecer disculpas a los mexicanos https://t.co/JdQbd0bIhm — prisci martines (@MartinesPrisci) October 5, 2020

La crítica del Financial Times

"¿Por qué el señor López Obrador es tan intolerante?

Después de casi dos años en el poder, los resultados positivos son escasos, salvo una modesta reforma de las pensiones. El crecimiento económico se detuvo en su primer año y se pronostica que la recesión de este año en México será la peor de cualquier país importante de América Latina excepto Argentina.

La corrupción y el crimen siguen siendo intolerablemente altos y una respuesta errática al coronavirus ha llevado a uno de los números de muertes per cápita más altos del mundo, indican en tres otras cosas.