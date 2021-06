AMLO reprueba “influencers” y famosos que violaron veda electoral

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no fue correcto que “influencers” y famosos difundieran mensajes a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en plena veda electoral.

En su conferencia mañanera de este viernes, López Obrador aseguró que al igual que esos mensajes que difundieron los famosos, en la Ciudad de México, "el partido conservador" utilizó el colapso del Metro Olivos con propósitos electorales para llamar a no votar por Morena.

”¿Es correcto que hagan ese tipo de propios influencers?", se le preguntó a López Obrador.

No, no es correcto, pero ya aquí hablamos de la guerra sucia en la Ciudad, de cómo les hablaban los del partido conservador; de que no votaran porque se había originado este lamentable accidente, la desgracia del Metro, cómo utilizaron este lamentable accidente, esta desgracia con propósitos electorales, porque pues siempre han andado zopiloteando", dijo.