AMLO reporta 39 muertes por Otis en Guerrero; responde al "No donen" y a mentada de Fox

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó lamentablemente que oficialmente se ha confirmado la muerte de 39 personas tras el paso de Otis en Guerrero a través de un video que publicó en sus redes sociales donde actualizó la cifra de víctimas.

En el video, AMLO también respondió a quienes colocaron entre las tendencias de Twitter el “No donen” en relación a los apoyos a las víctimas y damnificados por el impacto del huracán en la costa Sur del País.

El mandatario rechazó que las despensas y víveres sean almacenadas o bien que se impidiera el paso para su repartición pues al comunicarse con colaboradores que se encuentran en el operativo desplegado en Guerrero, se reportó que comenzó la entrega de víveres de manera organizada, pues con el orden buscan que no haya robos.

López Obrador también hizo mención al mensaje de Vicente Fox que calificó como "lamentable" y "de pena ajena" sobre Otis en Guerrero, donde atacó el accionar de su gobierno

No me queda más que decirles chin… a su madre, a todos los que nos gobiernan, sean militares o no. Resuelvan y la inmensa desgracia en la que está nuestro País", se lee en el mensaje de Fox al presidente.