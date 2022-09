AMLO reitera que en materia energética hay un entendimiento con Biden y por ello omitirá tema en discurso del 16 de septiembre: “No es un asunto técnico, es un asunto político”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en materia energética ya hubo un entendimiento con Estados Unidos y por ello, no hablará sobre la soberanía en su discurso el 16 de septiembre.

Porque ya hubo un entendimiento, ya lo dije ayer, fuimos a Washington, el presidente Biden es una persona amable que respeta la soberanía de México, nos consideramos amigos”, dijo.

López Obrador indicó que sus adversarios políticos “empezaron a intrigar” y por ello se dio la declaración “no diplomática, no respetuosa que nosotros no vamos a aceptar”.

Reitera AMLO entendimiento con Biden en materia energética: “no es un asunto técnico, es un asunto político”, dice. Foto: Especial

EU y Canadá cuestionaron política energética de México

Estados Unidos y Canadá cuestionaron la política energética el País a través de las consultas que se realizan en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“No podemos aceptar esa declaración porque no somos colonia, no somos un estado asociado, México es un País independiente, soberano. Le escribí al presidente Biden y él me contestó, luego viene ya el secretario de Estado (Antony Blinken) y se aclaran las cosas y ya el tono es otro”, explicó.

López Obrador precisó que está seguro que las consultas en torno al T-MEC “no vienen de ellos”.

“Y todavía alcancé a decirle, (a Blinken) que estaba seguro que no eran ellos, que no fue el presidente Biden, no tengo duda, no tengo ninguna duda, porque él no tiene un doble discurso. En nuestra relación ha habido sinceridad, siempre lo primero que me dice es ‘la relación la mantenemos en un pie de igualdad y yo respeto la soberanía de México’ y el señor Blinken vino y me dijo lo mismo”, aseguró.

El mandatario descartó que retirar el tema sobre la soberanía energética de México de su discurso del 16, sea por una cuestión de “técnica”.

“No es un asunto técnico, es un asunto político… nosotros no vamos a permitir, mientras estemos aquí, que haya inferencia de un país extranjero en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos y no hay tampoco ese interés de parte del presidente Biden”, expuso.