AMLO reitera que México no celebra descubrimiento de América, insiste en disculpa y que se conozca la otra versión de la conquista, la de los vencidos

CIUDAD DE MÉXICO.- “Nosotros tenemos que exaltar la grandeza cultural de México y contar la historia de otra manera”, manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el descubrimiento de América, que se conmemora este día.

Destacó importante que se sepa que hay otra narrativa, otra versión, la de los vencidos.

“Esa historia de los salvajes y de los bárbaros existe hasta en los libros de texto de algunos países que nos colonizaron, entonces el pueblo, se forma así, porque esa es una historia vamos a decir oficial, a nosotros nos conviene o consideramos importante que se conozca otra versión, la visión de los vencidos”, declaró en su conferencia matutina.

López Obrador aclaró que en relación a su propuesta de ofrecer disculpas a los pueblos originarios para lograr la reconciliación se piensa que esto sucedió hace mucho tiempo y ya se olvidó, pero no.

Durante la #Mañanera de este lunes, #AMLO reiteró que #México no celebra el descubrimiento de #América y que seguirá buscando qué #España se disculpe con los pueblos originarios por utilizar “descubrimiento” para justificar saqueo. pic.twitter.com/ixBu6F01hy — The Mexico Post (@MexicoPost) October 12, 2020

Es mejor que todos con humildad ofrezcamos disculpas a los pueblos originarios y se inicie o se procure iniciar una etapa nueva en nuestras relaciones, se malinterpretó cuando lo planteé, ojalá se vuelva a analizar, para que el año próximo se lleven a cabo estas ceremonias (12 de octubre) para ofrecer disculpa a suelo originario y hacer compromiso de la no repetición”, expresó.

Que nunca jamás se vuelvan a cometer atrocidades para el saqueo, no al colonialismo, no al sometimiento, no a la negación de otras culturas, con propósitos de dominio, reiteró.

Porque lo que se hizo fue negar las culturas y las civilizaciones que existían en América, catalogando todo como barbarie, como salvajismo, entonces que la conquista los había civilizado porque esa es una justificación ideológica para encubrir la imposición y el saqueo sobre todo.

“Nosotros les civilizamos, por eso ustedes deben aceptar su calidad de vasallos y por eso no podemos llevar el oro y la plata y todas las riquezas de América”, destacó.