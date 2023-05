AMLO refrenda confianza en Cresencio Sandoval; el secretario explica compra de departamento con préstamo de banco del Ejército

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su confianza en Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, luego de que el militar explicó que en la adquisición de su departamento de nueve millones de pesos no hubo irregularidades.

“Le tenemos toda la confianza al General y ha estado en la mira porque está actuando con rectitud y de manera honesta”, dijo durante su conferencia matutina.

Luis Cresencio Sandoval explicó que cuando adquirió el departamento de nueve millones de pesos, era una obra gris que no tenía acabados.

Tenía once años que había sido construido, en esas circunstancias las personas dueñas de ese departamento no habían hecho los acabados, esa fue la oportunidad que tuve en adquirir a ese precio en ese lugar. No es cierto que cueste 30 millones de pesos, el departamento lo adquirí en un préstamo dentro del banco del Ejército”, indicó.