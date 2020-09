AMLO reconoce que parece “disco rayado“ y habla del “tapado”, el “besamanos” y la “regla de oro”

CIUDAD DE MÉXICO.- Del origen del “tapado”, el “besamanos” y la llamada “regla de oro”, habló el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, quien reconoció que parece “disco rayado”.

El comentario lo inició al hablar sobre la falta de presencia de Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia en el informe a seis años del caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Explicó que a final de cuentas corresponderá al Poder Judicial resolver sobre este caso y castigar a los responsables, por lo que es importante cuidar los procedimientos y las formas.

“Disco rayado“

“Son autoridades independientes autónomas, no son tiempos de antes, parezco disco rayado pero ayuda mucho estar aclarando de que antes el fiscal y los ministros y los diputados y los senadores, eran como empleados del Presidente”, declaró el Presidente en la “mañanera”.

López Obrador destacó que este modo operandi de hacer política se estableció desde el porfiriato, porque él (Porfirio Díaz) ponía a encargados del Poder Judicial, diputados, senadores y gobernadores.

Ponía a los gobernadores que por cierto no cambiaban mucho porque siempre eran los mismos, eran los llamados hombres fuertes en cada estado, tardaban 15, 16 años, algunos 20 años”, sostuvo.

El presidente aclaró que eso sí, siempre había elecciones, porque la máxima era que se respetaba la Constitución Política de México en la forma para violarse en el fondo.

El “tapado” y el “besamanos” y la regla de oro.

López Obrador destacó que ahí en la época de Porfirio Díaz surgieron las figuras del “tapado” y el “besamanos” y la llamada “regla de oro”.

Surgió con don Porfirio Díaz lo del tapado, el besamanos; ahí surgió la llamada regla de oro que el presidente pone a ministros, a diputados federales, a senadores y a gobernadores”, destacó.

“Y los gobernadores a su vez ponen a los presidentes municipales y diputados locales y a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia de los Estados”, destacó el Presidente.

“Era la regla de oro para el manejo de la política, se le atribuye esto último a don Adolfo Ruiz Cortines pero no no… viene desde el porfiriato, ahora eso no funciona, ahora hay independencia, hay división y hay equilibrio de poderes.

“El poder de los poderes no es el Presidente, el titular del Ejecutivo, si no asistió o no informó el Presidente de la Corte (informe de los 43 desaparecidos) está en sus derechos porque es representante del poder autónomo”.