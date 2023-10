AMLO reconoce que falta cumplir compromiso de descentralización de secretarías

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El compromiso de la descentralización de las secretarías del gobierno federal no se ha cumplido y podría “dejarse encaminado” para la próxima administración, admitió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario fue cuestionado sobre el compromiso de campaña de sacar de la Ciudad de México las sedes de las secretarías de Estado y enviarlas a los estados.

No hemos podido cumplirlo a cabalidad, tenemos esa asignatura pendiente, se nos complicó, no es usar esto como excusa, pero sí con la pandemia necesitábamos estar aquí. La mudanza nos implicaba recursos, tiempos, no se trata sólo de que se vayan la secretaría que corresponde sino que se busque de que haya vivienda para los trabajadores, que puedan garantizar escuelas para sus hijos, todo esto y es un proceso lo tenemos que lograr en el tiempo que falta, sino dejarlo encaminado, sugerir para el nuevo gobierno”, dijo.