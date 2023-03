CIUDAD DE MÉXICO.- AMLO reclama que EU no combata la distribución de fentanilo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó que en Estados Unidos no se combaten a los cárteles que distribuyen fentanilo y el problema de adicción principalmente entre los jóvenes.

Nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo, y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero por qué no atienden ellos el problema, porque no combaten la distribución de fentanilo en Estados Unidos, los carteles que se encargan de distribuirlo y más a fondo porque no atienden a sus jóvenes".