AMLO rechaza operación de grupos paramilitares, autodefensas o guardias blancas

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es partidario de que la población se arme para defenderse de la amenaza del crimen organizado.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional consideró que en muchas ocasiones en los grupos armados se infiltran criminales.

No se resuelve nada y hasta me da desconfianza cuando surgen grupos así, aparentemente es porque no hay seguridad, pero suele pasar que se usa esa situación para proteger o encubrir a delincuentes. Eso de las guardias blancas, grupos paramilitares o autodefensas, eso lo experimentaron en Colombia. Lo trataron de implantar en México, no sé si se acuerden que trajeron a un asesor colombiano, un militar”, dijo.

Combaten delincuencia en Michoacán

López Obrador afirmó que su gobierno realiza un esfuerzo en Michoacán y en todo el País para proteger a la población y combatir la delincuencia.

“Lo mejor es que confíen en la autoridad, ya no es la autoridad de antes, porque anteriormente no había fronteras, no se sabía dónde terminaba la delincuencia organizada y donde iniciaba la delincuencia de cuello blanco”, dijo.

López Obrador afirmó que la responsabilidad de la seguridad es del Estado.

Y reconoció que el Estado debe aplicarse más para garantizar paz.