AMLO rechaza imposición de poder en ampliación de gubernatura de BC

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no impone “línea” a otros poderes al ser cuestionado sobre la decisión del Congreso de Baja California de ampliar el periodo de dos a cinco años en el cargo para el próximo gobernador.

No opino, no quiero se vaya a malinterpretar, hay instancias legales, debemos esperar a lo que digan las autoridades competentes, no es un asunto del Ejecutivo federal”, dijo.

Ayer el Congreso de Baja California decidió con 21 votos a favor y uno nulo que el próximo gobernador, Jaime Bonilla Valdez, pueda permanecer en el cargo por cinco años.

López Obrador precisó que si hay manipulación o “una cosa indebida”, será el Tribunal Electoral quien decida.

“Lo que sí puedo asegurar es que nosotros no intervenimos, no hay, como era antes, línea de la Presidencia, para eso se tiene un tribunal y ahora se procura que no haya consigna; que legisladores, jueces, magistrados, ministros actúen sin ataduras”, dijo.