AMLO rechaza aspiraciones de su prima Manuela Obrador para gobernar Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su prima Manuela Obrador Narváez contienda para la gubernatura de Chiapas.

“No debe participar”, contestó el mandatario sobre las aspiraciones de su prima hermana, pues no debe restablecerse “la mala costumbre del amiguismo, nepotismo, de todas esas lacras de la política. No mi familia no”.

La prima del mandatario buscaría ser la abanderada por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para contender por la gubernatura de Chiapas.

Pero López Obrador afirmó que mientras él esté en el cargo de Presidente de la República, “no debe inmiscuirse la familia”.

Si no, no avanzamos. Es que se llegó al extremo de que querían poner a sus esposas de gobernadoras, o las esposas poner a sus esposos o de presidentes municipales, incluso de presidentes de la República. Eso no se puede permitir”, indicó.