AMLO proyecta que concesiones usadas para trenes de carga sean de pasajeros

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá a las dos grandes concesionarias de ferrocarriles de carga en el País operar trenes de pasajeros y si no aceptan, buscar quien sí quiera operarlos.

En la concesión, explicó, hay una cláusula que indica que si se requieren trenes de pasajeros, el Estado mexicano puede utilizar las vías concesionadas.

Es decir, legalmente se cuentan con 20 mil kilómetros de vías férreas para trenes de pasajeros, claro no están en óptimas condiciones las vías porque no se les ha dado mantenimiento adecuado y se usan para carga, pero ahí están las vías. Si esas vías se mejoran y se pueden electrificar para trenes eléctricos, imagínense lo que podría hacerse, se vuelve a comunicar a todo el País con trenes de pasajeros”, dijo.

López Obrador explicó que se mantienen las concesiones actuales, pero si los concesionarios no aceptan operar trenes de pasajeros, “sí podría verse a quienes les importa tener esa concesión”.

Quiero hablar con los que tienen la concesión para decirles ‘¿por qué no ustedes mismos llevan a cabo la operación de los trenes de pasajeros en un plazo razonable?’, si ellos dicen 'no, no nos interesa', pues entonces sí podría verse a quienes les importa tener esa concesión. Podrían ser públicos o pueden ser privados, pero eso va ayudar mucho a comunicar el País”, detalló.