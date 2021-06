AMLO promoverá tres reformas constitucionales: Integrar Guardia Nacional a la Sedena, más apoyo a CFE y cambios electorales

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que busca que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que el nuevo cuerpo de seguridad no se eche a perder como sucedió con la Policía Federal.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que analiza presentar esta reforma constitucional en 2023, una vez que logren consolidar la Guardia Nacional.

No quiero que suceda lo que pasó a la Policía Federal, que se integró y se echó a perder, al grado que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública - Genaro García Luna- en el gobierno de Felipe Calderón y además esa policía no cumplió y no actuó con profesionalismo", declaró.