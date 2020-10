AMLO promete enramadas para hamacas en el Zócalo, para que director de periódico y comunicador pernocten en plantón de Frenaaa

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al movimiento Frenaaa echarle más ganas y prometió enramadas para colgar hamacas en el Zócalo para el dueño del diario Reforma y el comunicador Pedro Ferriz H.

“Nada más que se vengan a dormir los dirigentes porque nada más están las carpas ahí, ya voy a mandarle poner una enramada para colgarles unas hamacas a Ferriz y al señor Junco una hamaca grande, el del Reforma”, dijo en su conferencia matutina.

El presidente destacó que estos personajes, así como Claudio X. González, hijo, están impulsando su destitución.

Voy a mandar a instalar bien una hamaca como las que usaba el libertador Bolívar pase se vengan aquí porque el Reforma ya se convirtió en el boletín de Frenaaa”, declarado en su conferencia matutina.

El presidente @lopezobrador_ dijo que mandará a poner unas enramadas en el #Zócalo para colgarles #hamacas a los líderes de #FRENAAA y que se queden ahíhttps://t.co/jkoVsJthN3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 5, 2020

“Échenle más ganas”: AMLO

López Obrador realizó los comentarios en su conferencia matutina al señalar que durante la pandemia no aumentaron impuestos, no hubo gasolinazos y no endeudaron al País, además de presentar una encuesta.

Destacó que Consulta Mitofsky le dio menor calificación y en una del Financiero aumentó su aceptación del 59% al 62% y los que no están de acuerdo bajaron del 40% al 36%.

El presidente López Obrador le dijo a FRENA que le echen ganas, porque todavía les falta mucho para llenar el zócalo. Y si la aprobación sigue subiendo, estarán acampando hasta el 2022.

También mandará a colgar unas hamacas a los líderes del movimiento antiAMLO.#TrollMaster �� pic.twitter.com/xOGAlacAYj — SinLínea.Mx (@SinLinea_Mx) October 5, 2020

“Entonces los de Frenaaa tienen que echarle ganas porque a este paso van a estar aquí en el zócalo hasta el 22”, invitó el mandatario, quien además criticó lo que calificó como una foto “truqueada” publicada el domingo en el diario Reforma.

“…A ver si no tienes el periódico de ayer, con la fotografía, truqueada, porque proyectan la imagen que está el Zócalo a reventar y no, para llenar el Zócalo todavía les falta, pero en la foto aparece y digo que no se llenó el Zócalo ayer, si acaso la mitad o menos”, expresó.