AMLO promete carpa con hamaqueros en el Zócalo a directivos de medios que liga con Frenaaa

CIUDAD DE MÉXICO.- Una “carpa grande con hamaqueros si no una enramada”, prometió mandarles poner el presidente Andrés Manuel López Obrador a directivos de medios informativos a los que relaciona con Frenaaa, movimiento en su contra que mantienen un plantón en el Zócalo.

“Ya les voy a mandar a poner si no una enramada una carpa grande con hamaqueros; para ponerles unas hamacas a Ealy, a Junco, a Claudio X. González, a Krauze y a Camín, etc, etc, etc…”, declaró el mandatario mexicano.

“Ya basta de simulación, por qué usan a la gente…”, continuó.

En su conferencia matutina el presidente mexicano dijo que al igual que otros, los de “Frenaaa 1 y Frenaaa 2”, los medios, con excepciones, andan muy nerviosos.

Están buscando agruparse en contra de nosotros y están desatados, hoy sale otra entrevista en El Universal, ahora de el director editorial del Reforma, Lázaro Ríos, lo mismo en contra del Gobierno, que se afecta la libertad de expresión, imagínense cuándo se iba a ver que el encargado editorial del Reforma fuese entrevistado ampliamente por El Universal”, cuestionó López Obrador.

“Están trabajando de manera conjunta El Universal y el Reforma, Junco y Ortiz que no quieren venir a acompañar a los de Frenaaa que por cierto están muy pocos quedándose, los dirigentes están durmiendo en hoteles y en sus casas y aquí se quedan nada más muy poquitos, es muy escenográfico, deberían de venir acompañarlos”, invitó a los directivos a pernoctar en el plantón que permanece instalado en el zócalo capitalino.