AMLO prepara gira de una semana por el Sureste del País a partir del 02 de junio

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que es muy probable que el martes de la próxima semana inicie una primera gira que se extenderá hasta el domingo por el Sureste de México.

El mandatario planea salir de gira una semana y tener las reuniones de seguridad, conferencias de prensa en los estados que visitará y dar banderazos de obras, para regresar a la Ciudad de México, permanecer otra semana más y de nuevo salir siete días de gira al Norte del País.

Es muy probable que con todos los cuidados inicie una gira por el País, porque todas las regiones son México. Si estoy aquí cuidándome puedo también estar en cualquier estado cuidándome, aprovecho para ver cosas”, dijo.

El martes, un día después del inicio de la nueva normalidad, López Obrador planea viajar a Cancún, Quintana Roo vía aérea.

“En la mañana llevaría a cabo la reunión de seguridad de seis a siete de la mañana y la conferencia de prensa también de siete a ocho. Ese mismo día vamos a dar un banderazo para el inicio del primer tramo del Tren Maya de Cancún a Valladolid”, explicó.

El miércoles la reunión de seguridad y la conferencia de prensa matutina será en Mérida, Yucatán y el banderazo de otro tramo del Tren Maya.

El jueves la reunión de seguridad está planeada en Campeche y el viernes en Villa Hermosa, Tabasco para evaluar los trabajos de Dos Bocas y por la tarde supervisar las obras de ampliación del Puerto de Coatzacoalcos.

"El sábado a Cangrejera a ver un tren de refinación y visitar la refinería de Minatitlán. El domingo por la mañana voy a dar el banderazo para la rehabilitación de la vía del tren del Istmo en Sayula”, indicó.

El domingo regresaría a la Ciudad de México por carretera para permanecer una semana y despechar desde Palacio Nacional, pero la siguiente semana (la tercera de junio) viajar al Norte del País en una gira de duración de siete días.

“Voy a cuidarme, si la línea aérea tiene como norma que se use cubre bocas, lo voy a usar en el caso del viaje. Los médicos me están encomendando que no use mucho el avión, que sea más por carretera”, dijo.

López Obrador llamó a la población de las ciudades que visitará a seguir queriéndose a distancia, pues no se harán actos públicos de más de 50 personas y con sana distancia.

“Que se porten bien nuestros adversarios, que no vayan a ir a provocar para que nos echen la culpa que no estamos respetando las medidas sanitarias, ahora sí como decíamos antes: el que vaya es charro conservador”, advirtió.



DECIDEN EL JUEVES DETALLES DE REAPERTURA

López Obrador precisó que en la reunión de ayer por la noche quedó pendiente la resolución sobre sus giras y será mañana cuando se realice la evaluación definitiva que se anunciará el viernes.

“Eso no significa que se va abandonar la protección, el cuidado ante la pandemia. Vamos a entrar a una etapa nueva, se va a explicar esto el viernes en la mañana, en la tarde y todo el fin de semana”, dijo.

El viernes se darán a conocer los lineamientos generales en materia de educación sobre el regreso a clases, así como el inicio de operación de las nuevas industrias esenciales de la construcción, automotriz y minería.

“El viernes vamos a saber sobre las actividades que van a ir entrando a la nueva normalidad, lo que ya está permitido en su fase de preparación”, dijo.