AMLO prefiere a los "más retrógradas" que a los “progres buena ondita” como adversarios

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que entre sus adversarios prefiere a los más retrógradas en lugar de los "progres buena ondita", porque los primeros no simulan.

"Si me preguntan ¿con cuál me quedo? Pues me quedo con los más retrógradas y no con los progres buena ondita, porque los más retrógradas son más auténticos y no simulan", opinó.

Puso como ejemplo al dirigente del Frenaaa, Gilberto Lozano, quien es directo. "Claro que no estoy de acuerdo con él.

"Pero si me dan a elegir entre Lozano y el escritor de moda de las clases medias, Martín Moreno, ¿con quién me quedo? Con Lozano, prefiero a Lozano", consideró el presidente López Obrador.