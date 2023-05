AMLO plantea que Federación dispone hasta de 3 mil millones de dólares para comprar Banamex

CIUDAD DE MÉXICO.-El gobierno de México podría poner unos 3 mil millones de dólares para la compra de Banamex en una asociación pública-privada, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario reiteró, luego de que se suspendieran las negociaciones con Grupo México para la compra del banco, que su gobierno podría buscar adquirirlo para la nación.

“Yo sí sostengo que si no se compra el banco, porque ya llevan como un año trabajando en la negociación, además son procesos lentos, si no quiere vender, pues vamos hablar con ellos; no descartamos la posibilidad”, dijo.

López Obrador explicó que de los 7 mil millones de dólares que se piden por el banco, 2 mil mdd son impuestos y de los restantes 5 mil mdd, el gobierno mexicano podría poner 3 mil mdd y el resto venderse en acciones al pueblo de México.

“Una sociedad pública-privada donde el gobierno aporte otra cantidad, podemos disponer hasta de 3 mil millones de dólares y 2 mil que se vendan las acciones a mexicanos, a los mexicanos que quieran, a todos, porque es un buen negocio”, explicó.

Incluso, el Presidente adelantó que hablará con Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, para ver las posibilidades que se tienen.