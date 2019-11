AMLO pide respeto y tolerancia para la familia LeBarón

CIUDAD DE MÉXICO.-Ante los mensajes de odio en redes sociales contra de la familia LeBarón, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al respeto, tolerancia y expresar las ideas sin insultos y sin faltarle el respeto a nadie.

"Decir que nos respetemos, que no haya confrontación, que no haya insultos, que haya tolerancia y que todos podamos exponer nuestras ideas sin faltarle al respeto al adversario", dijo el mandatario en su conferencia de prensa mañanera al ser cuestionado sobre el tema.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el Presidente señaló que no hablaría del tema porque hoy es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

"Reiteramos nuestro reconocimiento y respeto a los estadounidenses, no es el mejor día, no sería prudente hablar del tema… Es como si una autoridad de Estados Unidos la más elevada hace una expresión de respeto en un día importante para los mexicanos, por ejemplo, aunque no para todos, el día 12 de diciembre o el 24 de diciembre o el 15 de septiembre, son días importantes para nosotros".

El presidente López Obrador señaló que este viernes hablará sobre el tema.