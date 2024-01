AMLO pide al EZLN responsabilizarse por la pérdida de apoyo a su movimiento: "Que no nos echen la culpa"

CIUDAD DE MÉXICO.- Treinta años después de su aparición, el presidente Andrés Manuel López Obrador instó a la dirección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a realizar una autocrítica y una "reflexión profunda" sobre la disminución de su respaldo en los últimos años. También les pidió que asuman su responsabilidad y eviten atribuirnos la culpa a nosotros.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que la dirigencia zapatista no apoyó a su movimiento, pero afirmó que su gobierno no persigue ni reprime al EZLN ni a otro movimiento social.

Ellos no están de acuerdo con nosotros, los dirigentes, ellos no apoyaban a la transformación por la vía pacífica, ni por la vía electoral, ellos no ayudaron al movimiento que nosotros emprendimos para llevar a cabo la transformación del País, al contrario, ellos decían que éramos iguales, y ademas llamaban a no votar. No estoy diciendo mentiras. Y donde ellos tenían más presencia en ese entonces (1994) arrasaba el PRI y luego el Verde y a nosotros nos iba muy mal”, sostuvo.

No quiero opinar sobre eso, o sea yo creo que ellos deben de hacer una reflexión profunda, una autocrítica, sobre lo que hicieron en 30 años, nada más que no nos echan la culpa a nosotros o que asuman ellos también su responsabilidad, que no caigan en la autocomplaciencia, que hagan una autocrítica", solicitó.

“Yo no me voy a meter en eso, pero ellos deben de preguntarse por qué la pérdida del apoyo de los que antes simpatizaban con el movimiento, a qué se debió. ¿A persecución del estado? Nosotros no hostigamos a nadie, nosotros no reprimimos, no censuramos, para nada, ni cuestionamos, no nos metemos con el movimiento zapatista ni con otros movimientos”, expresó.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que su movimiento no se quedó en el discurso, sino que inició un trabajo de información, orientación y concientización en el pueblo y se logró ganar la Presidencia de la República en 2018.

Con nuestro trabajo. Porque nosotros no nos quedamos en el discurso, la política es pensamiento y acción. Y para transformar lo más importante es la acción. Trabajamos y trabajamos abajo informando, orientado, concientizando al pueblo y logramos un cambio por la vía pacífica con los resultados que se conocen”, aseguró.

Chiapas, uno de los estados más beneficiados por su gobierno, dice AMLO

Destacó que Chiapas es uno de los estados que más se han beneficiado en los últimos años y ejemplo de esto, indicó, es que, en la última Encuesta de Ingreso de Familias, esa entidad fue la que más logró reducir la pobreza.

Chiapas es de los estados que más se han beneficiado en los últimos años, pero bueno, no es mi dicho sino lo que dicen los datos oficiales: Chiapas de acuerdo con el Inegi en la última Encuesta de Ingreso de Familias en todo el país fue el estado que logro reducir más la pobreza en todo México. Eso no se había visto nunca. Primer lugar en reducción de pobreza”, aclaró.

