AMLO pide a legisladores tomar en cuenta opinión de todos "hasta la de Calderón" en discusión de Reforma Electoral

CIUDAD DE MÉXICO Ciudad de México (GH).- En la discusión de su iniciativa de Reforma Electoral en la Cámara de Diputados, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a los legisladores que tomen en cuenta la opinión de todos, hasta la del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Que los legisladores tomen en cuenta todas las opiniones hasta las de Calderón. Dijo que en este mes se acababa la democracia en México, pues no se acabó cuando él se robó la presidencia, ¿cómo se va acabar ahora que lo que queremos es hacer valer la democracia como forma de vida, como sistema político? Pero que se tome en cuenta la opinión de todos, no le hace que sea de estos organismos europeos, de todos, no hay ningún problema”, dijo.