AMLO ofrecerá su último informe de gobierno en un pueblo de México o en el zócalo de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El último informe de gobierno lo dará en un pueblo o en el zócalo de la Ciudad de México, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Me gustaría terminar rindiendo el informe en un pueblo, todavía no sé, yo me debo a la gente, yo me formé abajo, a mi me inquieta y me preocupa y me ocupa el que los jóvenes que quieren participar en política busquen formarse abajo, de abajo hacia arriba, pero no solo baño de pueblo, sino que trabajen con la gente”, dijo.