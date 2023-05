AMLO no se enteró mucho de huelga de la Unison; gobernadores le ayudan a resolver problemas, dice

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no conoció mucho sobre la huelga de la Universidad de Sonora que se levantó la semana pasada y que duró once días.

Grupo Healy le preguntó al Presidente si tuvo conocimiento de la huelga y sobre cómo atender una situación similar para que se no se vean afectados más de 40 mil estudiantes.

No, no mucho, es que tenemos bastantes asuntos diarios y la verdad yo descanso, me aligeran la carga algunos gobernadores, gobernadoras me siento representado por ellos, me ayudan a resolver problemas para que entre todos estemos atendiendo las necesidades del pueblo”, contestó.