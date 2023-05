CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que sus hijos sean corruptos y llamó a Loret de Mola “especialista en montajes”, luego de que diera a conocer que amigos de su hijo Andrés Manuel López Beltrán obtuvieron contratos en el gobierno.

Que Loret saca un reportaje de que mis hijos están haciendo negocios, cosa que es rotundamente falso, que es parte del periodismo que él ejerce, porque ya es un mercenario que pertenece al hampa, no pasa nada, porque no es cierto. Esto está demostrado: especialista en montajes”, dijo.

El periodista publicó que López Beltrán forma parte de una red de tráfico de influencias con sus amigos.

López Obrador pidió a Loret de Mola que si tiene pruebas de corrupción de alguno de sus hijos, que acuda a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Y si tiene pruebas de corrupción que vaya a la Fiscalía, pero no. Es la consigna de que la calumnia cuando no mancha, tizna, pero no hay problema”, indicó.

AMLO niega corrupción de sus hijos y llama a Loret de Mola “especialista en montajes”: “Si tiene pruebas que vaya a la Fiscalía”, dice. Foto: Captura de pantalla

Propone AMLO a Loret de Mola intercambio de bienes

El mandatario propuso a Loret de Mola a hacer un intercambio de bienes, pues afirmó que el periodista posee departamentos en la zona más exclusiva de la Ciudad de México.

“Vamos a ver Loret de Mola, hacer una apuesta: vamos hacer un acuerdo, no es un desafío, nada, vamos intercambiar bienes; todos los bienes que tiene mi familia, los míos, de mis hijos, con los que tiene tu familia, vamos a intercambiarlos, ¡me voy a rayar!”, dijo.

El Presidente destacó que Loret de Mola posee seis departamentos lujosos y afirmó que sólo en uno, ubicado en la calle Rubén Darío en la colonia Polanco, el periodista paga al mes de mantenimiento lo que él gana como Presidente de la República.

“Es lo que debe estar pagando de mantenimiento, para que se den cuenta qué tipo de departamento”, detalló.

