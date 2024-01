"AMLO me saludó de beso y abrazo como siempre lo ha hecho": Diputada trans sobre saludo polémico

CIUDAD DE MÉXICO, México.- La diputada trans de la 4T Salma Luévano aclaró lo ocurrido en Veracruz con el presidente Andrés Manuel López Obrador, al saludarlo de beso y abrazo.

Mediante un video compartido en plataformas de redes sociales, la diputada explicó que se acercó al Presidente con el propósito de solicitarle una audiencia y discutir asuntos relacionados con la agenda Lgbtttiq+, pues su compromiso como hermana es con la comunidad y defensa de los derechos humanos de la diversidad sexual.

La diputada trans dejó en claro que el Presidente la saludó de la manera habitual, como siempre lo ha hecho cuando coinciden en eventos.

Además, mencionó que después de que el mandatario aceptó su solicitud, ella le preguntó a quién debía dirigirse para organizar la reunión.

En ese evento me le acerco para solicitarle una audiencia en la cual le expuse la gran importancia de avanzar en los temas de la diversidad y me dijo que claro que sí, me saluda de abrazo y de beso como siempre lo ha hecho cuando hemos tenido ese acercamiento, y ya se iba cuando lo regreso para decirle con quién veía el tema".